İran, Airbus uçaklarını yaptırımlar öncesi almak istiyor

11 Mayıs 2018

İran Yol ve Şehir Planlama Bakanlığı üst düzey yetkilisi Aşgar Keşan, Airbus'tan sipariş edilen uçakları ABD'nin yaptırımları uygulanmadan önce satın almak istediğini söyledi.

Keşan, "Airbus'la irtibat halindeyiz ve önümüzdeki kısıtlı süre içinde fırsatları değerlendirmenin bir yolunu arıyoruz. Bu tamamen Avrupa hükümetlerinin desteğine ve politikalarına bağlı" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrasında, ABD'li Boeing ile Fransa merkezli Airbus'ın, İranlı şirketlere yolcu uçağı satma lisanslarının iptal edildiğini duyurmuştu. Bu kararla iki havacılık devinin, toplamda 40 milyar dolarlık anlaşmalardan vazgeçmek zorunda kalacağı belirtilmişti.

Hazine Bakanlığı, 5 Kasım itibarıyla ABD'li kişi veya kuruluşlar tarafından işletilen veya kontrol edilen ve İran hükümetiyle ilişkisi veya faaliyeti olan kuruluşların da yetkisinin iptal edileceğini bildirmişti.

Yaklaşık 40 yıllık ambargo yüzünden yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'da, eski uçakların kullanılması nedeniyle sık sık uçak kazası yaşanıyor.

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Kaynak: Reuters