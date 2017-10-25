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İran, Başmak Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın yeniden ticari geçişlere açıldığı belirtildi.

İran, Başmak Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
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Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Muhammed, 10 gün önce ticari geçişlere kapatılan IKBY ile İran arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nın Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tekrar açıldığını söyledi.

Muhammed, Süleymaniye vilayetinde yer alan bir diğer sınır kapısı Pervazhan'ın da kısa süre içinde açılma kararı alındığını ifade etti.

İran, IKBY'ye açılan Erbil vilayetindeki Hacı Omeran ile Süleymaniye'deki Seyranbend, Pervezhan ve Başmak Sınır Kapılarını 15 Ekim'de Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine tüm ticari geçişlere kapatmıştı.

Kaynak: AA

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