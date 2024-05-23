İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için cenaze töreni düzenlendi
Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan için Tahran'da cenaze töreni yapıldı.
Azerbaycan ziyareti sonrası İran'a döndükleri sırada helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için cenaze töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.
Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.
Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için ise Tahran'da cenaze töreni yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi.
Anma konuşmalarının yapıldığı törene Bakanlık çalışanlarının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey yetkililer katıldı.
Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü.