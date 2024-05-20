İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümü sonrası görevi devralacak muhtemel isim (Muhammed Muhbir kimdir?)

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Ajanslar, Reisi'nin ölümü ve gelişmeleri son dakika olarak servis ederken şimdi tüm gözler Tahran'da...

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Muhammed Muhbir'in Reisi'nin ölümü sonrası ülkenin geçici cumhurbaşkanı olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı erki başkanı oluşan bir kurul, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek zorunda.

Muhammed Muhbir kimdir?

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sina Bank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.