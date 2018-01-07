İran Devrim Muhafızları: Hükümet karşıtları yenilgiye uğradı

07 Ocak 2018

İran Devrim Muhafızları, 28 Aralık'ta başlayan ve 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerin yenilgiye uğradığını belirtti.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "İran'ın devrimci halkı ile on binlerce Besiç gücü, polis ve İstihbarat Bakanlığı; ABD, İngiltere, Siyonist rejim (İsrail) ve Suudi Arabistan tarafından yaratılan kaos zincirini kırdı" denildi.

İran Meclisi'nin de, reformcu milletvekillerinin çağrısıyla protestolar sonrası durumu ele almak üzere bugün olağanüstü olarak toplanacağı kaydedildi.

Rejim yanlılarının gösterileri sürüyor

İran güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonrasında hükümet karşıtı gösteriler etkisini yitirirken, rejim yanlılarının gösterileri sürüyor. Bazı kentlerde yüzlerce hükümet destekçisi, dün de sokağa çıkarak hükümet karşıtlarına destek veren ABD'yi protesto etti.

Öte yandan bir haftadan uzun süren hükümet karşıtı gösterilerde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Resmi haber ajansı İRNA, gözaltına alınanların büyük bölümünü serbest bırakıldığını, "gösterilere liderlik eden" kişilerin ise yargılanacağını duyurdu.

Gözaltına alınan 90 öğrenciden 10'unun ise kayıp olduğu belirtiliyor. Tahran Üniversitesi, gözaltındaki öğrencilerin durumunu takip etmek amacıyla özel bir komisyon kurdu.

İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız