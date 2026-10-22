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İran duyurdu: Petrol taşıyan 4 gemi vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.

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İran duyurdu: Petrol taşıyan 4 gemi vuruldu

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "izin verilmeyen" güzergahlardan geçtikleri belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu belirtildi.

ABD'yi, gemileri mayın döşenmiş geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.

Açıklamada, ABD'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içine alacağı belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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