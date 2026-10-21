200 milyon euroluk darbe: Perakende devi sarsıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransız perakende devi Carrefour (CA), ülkede yaşanan şiddet olayları ve yağmaların ardından 2026 yılına ilişkin kâr beklentisini aşağı yönlü revize etti. Şirketin 20 Ekim'de yayımladığı üçüncü çeyrek faaliyet raporu, protestoların yalnızca mağazalarda fiziksel hasara yol açmadığını, yılın geri kalanına ilişkin finansal görünümü de değiştirdiğini ortaya koydu.

Carrefour Mali İşler Direktörü Matthieu Malige, olayların şirketin yıllık faaliyet kârı üzerinde 80 milyon ile 200 milyon euro arasında olumsuz etki yaratabileceğini açıkladı.

Bu tutar, şu ana kadar kesinleşmiş zarar miktarını değil, yıl sonuna kadar ortaya çıkabilecek toplam faaliyet kârı etkisini ifade ediyor.

Şirketin açıklaması yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı. Carrefour hisseleri 21 Ekim'de Paris Borsası'nda seansın ilk bölümünde yaklaşık yüzde 15 geriledi. Böylece şirket hisseleri, borsaya açıldığı tarihten bu yana en büyük günlük kayıplarından birine doğru ilerledi.

Yaklaşık 50 mağaza doğrudan etkilendi

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi, perakende sektöründe ciddi aksamalara neden oldu.

Carrefour CEO'su Alexandre Bompard, olayların ilk gününde yaklaşık 50 mağazanın doğrudan etkilendiğini, bunların önemli bölümünde yağma ve ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Ancak şirketin karşı karşıya kaldığı ekonomik kayıp yalnızca çalınan ürünler ve zarar gören mağazalarla sınırlı değil.

Bazı mağazalar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatılırken bazıları da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çalışma saatlerini azaltmak zorunda kaldı.

Şirket, mağazalarını ve çalışanlarını korumak amacıyla özel güvenlik personeli sayısını artırdı. Bu durum güvenlik ve lojistik harcamalarının yükselmesine yol açtı.

Carrefour yönetimi, mağaza ziyaretlerinde düşüş yaşandığını ve tüketicilerin alışveriş konusunda daha temkinli hareket ettiğini de bildirdi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle zaten zayıflayan tüketici güveninin, ülkedeki toplumsal olaylardan daha fazla etkilendiği belirtiliyor.

Bompard, şirketin Fransa'da daha önce karşılaşmadığı ölçekte bir belirsizlik yaşadığını vurgularken önceliklerinin çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Özellikle kent merkezlerindeki küçük formatlı mağazaların olaylardan daha fazla etkilenmesi, Carrefour'un günlük operasyonlarını zorlaştırıyor.

Kâr hedefi düşürüldü, yatırımlar azaltıldı

Carrefour'un 20 Ekim'de yayımladığı finansal açıklama, şirketin 2026 yılı hedeflerinde önemli değişiklikler yapıldığını gösterdi.

Şirket daha önce yıllık faaliyet kâr marjında 25 baz puanlık artış hedeflerken yeni tahminini 0 ile 15 baz puan arasında aşağı yönlü güncelledi.

Düzeltilmiş hisse başına kârda daha önce tek haneli yüksek oranlı büyüme bekleniyordu. Yeni tahmine göre bu kalemde yatay seyir veya sınırlı artış öngörülüyor.

Serbest nakit akışına ilişkin beklenti de değişti. Daha önce hafif artış bekleyen şirket, artık 2025 yılına kıyasla sınırlı bir düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor.

Carrefour ayrıca Fransa'daki yatırım harcamalarını azaltma kararı aldı.

Ülkede 2026 yılı için daha önce 1,7 milyar euro olarak belirlenen yatırım bütçesi 1,6 milyar euroya indirildi. Böylece şirket, yılın geri kalanına ilişkin harcamalarında 100 milyon euroluk kesintiye gidiyor.

Bu değişiklikler, şirketin yalnızca yaşanan fiziksel hasarı karşılamaya değil, önümüzdeki aylarda oluşabilecek yeni risklere karşı mali yapısını korumaya çalıştığını gösteriyor.

Öte yandan Carrefour'un üçüncü çeyrek satış performansı, protestolar öncesinde grubun faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Şirketin üçüncü çeyrek satışları, hiperenflasyon muhasebesi etkisi hariç 22,69 milyar euroya ulaştı. Karşılaştırılabilir satışlar yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Fransa'da yüzde 1,2, İspanya'da yüzde 2,1 ve Brezilya'da yüzde 1,4 büyüme kaydedildi.

Grubun e-ticaret faaliyetlerinde ise yüzde 18'lik artış gerçekleşti.

Hisselerde yüzde 15'e yaklaşan düşüş

Carrefour'un 2026 hedeflerini aşağı çekmesi, Avrupa borsalarında işlem gören perakende şirketlerine yönelik değerlendirmeleri de etkiledi.

21 Ekim'de Paris Borsası'nda Carrefour hisseleri seansın ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Hisse, hem Fransa'nın CAC 40 endeksinde hem de Avrupa'nın STOXX 600 endeksinde en zayıf performans gösteren şirketler arasında yer aldı.

Sert satışlar, yatırımcıların yalnızca protestoların doğrudan maliyetinden değil, Carrefour'un temel faaliyetlerindeki büyüme hızından da endişe duyduğunu gösterdi.

JPMorgan analistleri, şirketin güncel açıklamasının Fransa, İspanya ve Brezilya gibi temel pazarlarda satış hacimlerine ilişkin soru işaretlerini artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Carrefour'un cirosunun yaklaşık yarısını Fransa'dan elde etmesi, şirketi ülkedeki ekonomik ve toplumsal gelişmelere karşı özellikle hassas hâle getiriyor.

Uzmanlara göre protestoların uzaması ve tüketici güveninin daha da zayıflaması durumunda yılın son çeyreğindeki satışlar üzerinde ek baskı oluşabilir.

Perakende sektörünün en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan yıl sonu sezonuna girilmesi de belirsizliği artırıyor.

Carrefour yönetimi, şirketin uzun vadeli stratejisinde değişiklik yapmadığını ancak mevcut koşullar altında finansal hedefleri daha ihtiyatlı belirlemek zorunda kaldığını bildirdi.

Fransa'da 24 Ekim için yeni gösterilerin planlanması nedeniyle Carrefour'un önümüzdeki günlerde mağazaların faaliyet koşullarını ve güvenlik önlemlerini yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Şirketin 80 milyon ile 200 milyon euro arasında hesapladığı olası faaliyet kârı kaybının hangi seviyede gerçekleşeceği, protestoların süresine ve mağazaların normal çalışma düzenine ne kadar hızlı dönebildiğine bağlı olacak.