İran ekonomisinde yeni yol haritası mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın İran ekonomisi ve toplum üzerinde oluşturduğu etkilerin geçici önlemlerle giderilemeyeceğini belirterek, uzun vadeli ve yapısal politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda savaşın ekonomik ve sosyal sonuçlarının kapsamlı politikalarla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

İstihdam ve sosyal destek vurgusu

Toplantıda çalışanların maaş durumları, emeklilerin yaşam koşulları, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin raporlar ele alındı. Bakanlık yetkilileri ayrıca savaş nedeniyle bazı üretim ve hizmet sektörlerinde yaşanan kayıplar hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, işçiler, çalışanlar ve düşük gelirli kesimlere yönelik uygulanan destek programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporların ardından konuşan Pezeşkiyan, "Savaşın etkilerini ve sonuçlarını aşmak için ihtiyatlı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz" dedi.

"Geçici önlemler yeterli değil"

Geçici ekonomik tedbirlerin tek başına çözüm olmayacağını belirten Pezeşkiyan, "Mevcut bazı önlemler gerekli olsa da bunlar geçici rahatlama niteliğindedir. Ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenlerini çözmek için yapısal ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam alanları oluşturulmasının önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, planlamaların yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmaması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Planlama yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmak yerine, sürdürülebilir iş fırsatları oluşturacak şekilde yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf ve tüketim çağrısı

Kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden İran Cumhurbaşkanı, mevcut süreçte kaynak kullanımının dikkatli yönetilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Mevcut durumda tüketimi yönetmek ve israfı önlemek ulusal bir zorunluluktur." dedi.

Su, elektrik, doğal gaz ve yakıt tüketiminde tasarruf çağrısı yapan Pezeşkiyan, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari harcamaların azaltılması gerektiğini ifade etti.

Düşük gelirli kesimlere destek sürecek

Pezeşkiyan, düşük gelirli vatandaşlara yönelik elektronik market alışveriş sistemi uygulamasının sürdürülmesini isterken, desteklerin öncelikli olarak ihtiyaç sahibi hanelere yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantının sonunda ekonomik ve sosyal göstergelerin sahada düzenli olarak takip edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve destek programlarının uygulanmasına ilişkin raporlamaların sürdürülmesi talimatı verildi.