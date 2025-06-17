İran-İsrail savaşı altıncı gününde... İran: "Dünyanın yüzyıllarca hatırlayacağı sürpriz olacak"

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” adlı operasyonun ardından İran’ın “Gerçek Vaat 3” misillemesiyle başlayan savaş, beşinci gününe girdi. Karşılıklı füze ve drone saldırıları Tahran ve Tel Aviv ile birlikte Hayfa ve Kudüs gibi önemli şehirleri hedef alıyor.

İsrail’in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin de bulunduğu 224 kişi hayatını kaybetti, 1.277 kişi yaralandı. İran’ın başlattığı karşı saldırılarda ise 24 İsrailli yaşamını yitirdi, 592 kişi yaralandı.

İki taraf da başkentlerin tahliye edilmesi için halka çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahranlılara “şehri terk edin” mesajı verirken, İran da benzer bir uyarıyı Tel Aviv halkına yöneltti.

Gece boyunca süren saldırılarda Tahran'daki İran devlet televizyonu binası, Hayfa’daki petrol rafinerisi ve ana su şebekesi hedef alındı. İsrail, İran'ın batısındaki füze altyapılarını vurduğunu bildirdi. İran ise Tel Aviv ve Hayfa'ya yüzlerce balistik ve hipersonik füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

01:05 Trump ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama gelmedi.

00:50 İran İsrail'i vuruyor

İran'ın ateşlediği füzeler Tel Aviv'e ulaştı. Şehirde sirenler çalarken Demir Kubbe'nin füzeleri durdurmaya çalıştığı gözüktü. Şehirde patlama sesleri duyulurken havadaki füzelerin mi imha edildiği yoksa füzelerin hedefe mi ulaştığı bilinmiyor.

00:35 İran: Saldırıların yapıldığı hava üslerini hedef aldık

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının onuncu dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

00:15 İran'dan çarpıcı açıklama

İran, "Bu gece dünyanın yüzyıllarca hatırlayacağı sürpriz olacak" açıklaması yaptı.

23:50 ABD Ortadoğu üslerinde alarm durumuna geçti

ABD basını, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyerek ABD savaş gemilerini sıkıştırmayı planladığı belirtti.

22:20 İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

21:55 İsrail: İran yeni bir füze saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

20:50 Tahran'da şiddetli patlamalar

İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ve birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenliyor. Şehirden şiddetli patlama sesleri geliyor.

20:20 İran Genelkurmay Başkanı: Saldırıların şiddeti artacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi’nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı.

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

19:00 Trump: İran'da hava hakimiyeti tamamen bizde

ABD Başkanı Donald Trump, İran semalarındaki kontrolün artık kendilerinde olduğunu iddia ederek, "İran’ın iyi gökyüzü takip sistemleri ve başka savunma ekipmanları vardı, hem de fazlasıyla, ama Amerikan yapımı, tasarımı ve üretimi “şeylerle” boy ölçüşemez.

18:45 İran: İsrail'e 10. dalga saldırı başladı

İran, İsrail'e yönelik 10 dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu. Füzelerin kısa süre içerisinde İsrail'i vurması bekleniyor.

18:00 Trump, güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Donald Trump, Acil Durum Odası'nda İran-İsrail savaşını değerlendiriyor.

17:15 İran, Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

19:00 Trump: İran'da hava hakimiyeti tamamen bizde

İran, İsrail'e yeni hava saldırısı başlattı. Tel Aviv'den siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe ateşlenen füzelere karşılık vermeye çalışıyor.

12:37 İran, Mossad karargahını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tel Aviv'e MOSSAD karargahının hedef alındığı bir operasyon düzenlendiklerini duyurdu. Açıklamada “Operasyon başarıyla gerçekleşti, merkez şu an yanıyor” ifadeleri kullanıldı.

İran'a ait F-14 uçağı vuruldu

Hayfa’daki Bazan rafinerisinin saldırılarda ağır hasar aldığı ve tüm tesis faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. İran ayrıca Tahran üzerinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederken, İsrail de İran'a ait bir F-14 uçağını vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, "İsrail’e yönelik saldırılar sabaha kadar sürecek" açıklamasında bulundu. İsrail ise halkına sığınaklara yakın durma çağrısını yineledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef almanın savaşı sona erdireceğini öne sürdü. Netanyahu, "Hamaney’i öldürmek çatışmayı artırmaz, bitirir" dedi.

Uluslararası tepkiler artıyor

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İran devlet televizyonuna yönelik saldırıyı kınadı. Uluslararası tepkiler de artıyor. Türkiye dahil 21 İslam ülkesi, İsrail’in saldırılarını kınayan ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Bölgesel barış, nükleer silahsızlanma ve müzakere masasının yeniden kurulması” çağrısı yapıldı.

İran ayrıca nükleer tesislerinin hedef alınmasına karşı uyarıda bulunarak, İsrail’in bu tür saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

09.17

İran'ın en üst düzey askeri komutanı Shadmani öldürüldü

İsrail ordusu, İran rejiminin en üst düzey askeri komutanlarından, Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Ali Shadmani'nin de öldürüldüğünü iddia etti.

08.47

Tel Aviv'de patlamalar duyuluyor

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek için çalıştığını duyurdu.

07.50

“Herkes derhal Tahran’ı terk etmeli”

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "herkesin derhal Tahran’ı terk etmesi" gerektiğini söyledi. Trump mesajında, "İranlı muhafazakarlar cesurca konuştu, ama ne olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek! Bir sonraki saldırı daha da acımasız olacak" ifadelerini kullandı.

07.30

Çin'den vatandaşlarına uyarı

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

05.30

İsrail: İran füzeleri hava savunmasıyla engellendi

İsrail ordusu, İran’dan yaklaşık birer saat arayla fırlatılan füzelerin ülkenin çeşitli bölgelerinde alarm sistemlerini devreye soktuğunu ve füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.00

Trump’tan acil güvenlik çağırdı

G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada’dan erken ayrılma kararı alan Trump, “Malum sebepler nedeniyle mümkün olan en kısa sürede Washington’a dönmek zorundayım” diyerek, Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını duyurdu.

02.00

Netanyahu’dan ayaklanma çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra merkezli Iran International kanalına yaptığı açıklamada, İran’daki rejim muhaliflerine “şimdi ayaklanma zamanı” mesajı verdi. “İran yeniden büyük olabilir” diyen Netanyahu, rejimin günlerinin sayılı olduğunu ve İsrail’in İran’ın nükleer ve füze kapasitesini ortadan kaldırmakta kararlı olduğunu belirtti.

01.50

Trump: Tahran’daki herkes tahliye edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ı daha önce önerdiği anlaşmayı imzalamamakla eleştirdi. Trump, “Bu çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli.” ifadelerini kullandı.

00.00

İran’dan yeni füze saldırısı

İran, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları, saldırıların sabaha kadar süreceğini açıkladı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi. Ülke genelinde alarm sistemleri devreye girerken, sivillerin sığınaklara yönelmesi istendi.