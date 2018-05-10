İran: İsrail'e roket saldırısı düzenlemedik
İran, "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanladı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali, Suriye'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının İran güçleri tarafından yapıldığı iddialarını yalanladı.
İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Cemali, İran'ın Suriye'de üssünün bulunmadığını öne sürerek Devrim Muhafızları'nın bu ülkeden İsrail'e yönelik roket saldırısı düzenlediği iddialarını reddetti.
İsrail ordusu dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA