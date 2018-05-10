"Suriye, İsrail füzelerinin yarısından fazlasını imha etti"

10 Mayıs 2018

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye saldırısı sırasında fırlattığı füzelerin yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in kontrolünde olan Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkedeki İran'a ait hedefleri vurması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı, Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da 10'dan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti.

Saldırıda İranlı silahlı oluşumların konuşlanma noktaları ile Suriye ordusunun Şam'daki ve ülkenin güneyindeki hava savunma araçlarının bulunduğu tesislerin hedef alındığını kaydeden bakanlık, saldırının hedefindeki noktalarda oluşan hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtilmişti. Golan Tepeleri'nde gerçekleşen çatışmaların ardından, İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.

Bunun, İsrail ile Suriye arasında 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana meydana gelen en büyük askeri gerginlik olduğu belirtiliyor.

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