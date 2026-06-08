İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonları durdurduğunu açıkladı
İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu. Açıklama, İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısının ardından geldi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Karargahı, İsrail'e karşı yürütülen askeri operasyonların sonlandırıldığını açıkladı.
Karar, bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. İsrail, İran'ın füze saldırılarına misilleme olarak İran'daki çeşitli askeri hedefleri vurduğunu duyurmuştu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedeflere yönelik operasyon düzenlediğini açıklarken, İran devlet medyası başkent Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Karşılıklı saldırılar, son dönemde iki ülke arasındaki gerilimi yeniden yükseltmişti.
Trump: Taraflar ateşkes istiyor
İran'ın açıklamasından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump da tarafların ateşkes konusunda istekli olduğunu belirtmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İsrail ve İran'ın derhal bir ateşkes anlaşmasına varmak istediğini ifade ederken, barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini söyledi.