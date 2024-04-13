  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. İran, İsrail'i vurdu: Devrim Muhafızları açıkladı: İHA ve füzeler fırlatıldı
Takip Et

İran, İsrail'i vurdu: Devrim Muhafızları açıkladı: İHA ve füzeler fırlatıldı

İran, İsrail’e yönelik beklenen misillemeyi  bu gece gerçekleştirdi. Saldırının ilk olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, son bilgiye göre; İran seyir füzeleri de kullandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, İsrail’deki belirli noktaların insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı belirtildi. 

Reuters’ın İsrail merkezli CH 12 televizyonuna atıfla verdiği habere göre; İran, İsrail’e seyir füzeleri de gönderdi.  

İsrail Savunma Güçleri (IDF), 1800 kilometre mesafeden fırlatılan insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmasının saatler alacağını duyurdu. IDF, İsrail güçlerinin teyakkuzda olduğunu ve tüm hedefleri izlediğini açıkladı.