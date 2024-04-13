İran, İsrail'i vurdu: Devrim Muhafızları açıkladı: İHA ve füzeler fırlatıldı
İran, İsrail’e yönelik beklenen misillemeyi bu gece gerçekleştirdi. Saldırının ilk olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, son bilgiye göre; İran seyir füzeleri de kullandı.
Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, İsrail’deki belirli noktaların insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Reuters’ın İsrail merkezli CH 12 televizyonuna atıfla verdiği habere göre; İran, İsrail’e seyir füzeleri de gönderdi.
İsrail Savunma Güçleri (IDF), 1800 kilometre mesafeden fırlatılan insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmasının saatler alacağını duyurdu. IDF, İsrail güçlerinin teyakkuzda olduğunu ve tüm hedefleri izlediğini açıkladı.