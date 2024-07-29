İran: İsrail'in Lübnan'a saldırısı, ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur

Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırılarından kaynaklanan gerilime de değinen Pezeşkiyan, Lübnan'ın güney sınırlarında İsrail ile gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur" uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin yeni hükümet döneminde daha fazla gelişmesini umduğunu belirtti.