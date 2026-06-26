İran'dan mutabakata rağmen kargo gemisine saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile düşmanlıkları sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma mutabakatının imzalanmasından sadece bir hafta sonra bir kargo gemisine saldırı düzenledi. Singapur bandıralı Ever Lovely konteyner gemisine yönelik saldırıda, İran tarafından herhangi bir radyo uyarısı veya durdurma emri verilmeden kamikaze insansız hava aracı kullanıldı.

Aracın geminin batı tarafına çarpması, saldırının kasıtlı olduğunu gösteriyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, geminin köprüsünün hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saldırı, İran hükümeti tarafından boğaz geçişlerini yönetmek ve geçen gemilerden geçiş ücreti toplamak amacıyla kurulan Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'nin açıklamasından saatler sonra gerçekleşti. PGSA, X platformu üzerinden yaptığı uyarıda, belirlenen rotalar dışındaki geçişlerin güvenli olarak garanti edilemeyeceğini ve sigorta kapsamı veya tazminat için uygun olmayacağını duyurdu.

IMO tahliye planını askıya aldı

Uluslararası Denizcilik Örgütü, saldırının ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi ve mürettebat tahliyesi planını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. IMO, sadece iki gün önce yüzlerce gemiyi ve 11 bin mürettebatı boğazdan güvenli şekilde tahliye etmek için bir operasyon başlattığını ve Umman'ın bu operasyon için geçici bir geçiş rotası sağladığını açıklamıştı. Bu karar, bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte deniz ticareti üzerindeki belirsizliklerin devam edeceğine işaret ediyor.

Beyaz Saray'dan soruşturma açıklaması

Beyaz Saray, saldırıya ilişkin raporlardan haberdar olduklarını ve konuyu araştırdıklarını açıkladı. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün İran tarafından engellenemeyeceğini net bir şekilde ifade ettiği vurgulandı. Bu saldırı, geçen hafta imzalanan mutabakatın ardından taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı. İran'ın bu hamlesi, anlaşmanın uygulanabilirliği konusundaki soru işaretlerini derinleştiriyor.

PGSA'dan rota uyarısı

Basra Körfezi Boğaz Otoritesi, saldırı öncesinde yaptığı açıklamada, İran tarafından belirlenen rotalar dışındaki geçişlerin güvenli olmadığını ve bu rotaları kullanan gemilerin sigorta kapsamı dışında kalacağını duyurmuştu. IRGC ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlardan geçiş yapılması halinde güvenli geçiş garantisi verileceğini, bu koşullara uyulmaması durumunda müdahalede bulunulacağını bildirmişti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, saldırının ardından yaptığı değerlendirmede, insansız hava aracının gemiye doğru yöneldiğini ve bu saldırının planlı olduğunu belirtti. Saldırının, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki son diplomatik girişimlere rağmen gerçekleşmesi, bölgedeki istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Petrol piyasaları bu gelişmeyi yakından takip ederken, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan küresel petrol taşımacılığının yaklaşık %20'si bu tür saldırı riskleri altında bulunuyor.