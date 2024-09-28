İran lideri, Nasrallah suikastında ABD'yi işaret etti: Emir New York'tan verildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

'Saldırı emri New York'tan'

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.