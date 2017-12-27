İran Meclisi, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdı
İran Meclisi, Kudüs'ü Filistin'in sürekli başkenti olarak tanıyan tasarıyı onayladı.
İran Meclisi, Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını 207 evet oyuyla onayladı.
Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir" ifadesini kullandı.
İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.
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Kaynak: AA