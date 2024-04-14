İran ordusundan açıklama: 'Tüm hedeflerimize ulaştık'

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İsrail'e düzenledikleri İHA (İnsansız hava aracı) saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakıri, düzenledikleri operasyonun "tüm hedeflerine ulaştığını" ve İsrail'in karşılık vermemesi halinde başka bir operasyon planlanmadığını söyledi.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre, Bakıri, özellikle hedef olarak Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırıyı kolaylaştırmak için İsrail'in kullandığı Nevatim Hava Üssü'ne odaklanıldığını belirtti.

Saldırının herhangi bir sivil ya da ekonomik çıkarı hedef almadığını ifade eden Bakıri, askeri varlıklara yöneldiklerini aktardı.

Bakıri son olarak, Nevatim Hava Üssü'nün "önemli ölçüde tahrip edildiğini ve devre dışı bırakıldığını" söyledi ve İran'ın "onlarca kat daha güçlü" bir saldırı başlatabileceği uyarısında bulundu.