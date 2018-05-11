İran: Trump'ın kararı, petrol ihracatımızı etkilenmez

11 Mayıs 2018

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilmesinin Tahran'ın petrol ihracatını etkilemeyeceğini söyledi.

"Trump'ın kararının bizim petrol ihracatımıza etkisi olmayacak" diye konuşan Zanganeh, İran'ın petrol sektörünü geliştirmek için yabancı yatırımcılara ihtiyacı olduğunu, ancak yabancılar ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'dan uzak durmaya karar verseler de İran petrol sektörünün yoluna devam edeceğini kaydetti. Zanganeh, 20 Mart'ta başlayan cari mali yılın sonuna kadar İran'ın petrol üretiminin aynı seviyede kalmasını beklediğini de ifade etti.

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