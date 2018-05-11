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İran: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor" dedi.

İran: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor
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İsrail'in Suriye topraklarında İran güçlerinin konuşlu olduğu hedefleri vurmasının ardından İran'dan ilk resmi tepki, Dışişleri Sözcüsü Kasımi'den geldi.

Kasımi, İsrail'in saldırganlığına karşı Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu sessizlikle suçladı.

Kasımi "İran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor. Suriye kendini savunmak için her hakka sahip" dedi. 

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