İran ve Suudi Arabistan 7 yıldan sonra bir araya geldi

İran ve Suudi Arabistan, yedi yıldır kopuk olan ilişkilerini yeniden kurmak ve kapalı olan büyükelçiliklerini tekrar açmak konusunda Çin'in arabuluculuğuyla geçen ay anlaştı.

On yıllardır ABD'nin arabulucu olduğu Ortadoğu'nun iki büyük ülkesi arasındaki ilişkilerin tekrar kurulmasında Çin'in belirleyici olması bölgenin dış dinamiklerinde değişiklik olduğunu göstermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El Saud ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan arasındaki görüşmenin gerçekleştiği bilgisi Suudi Arabistan devlet televizyonu El İhbariye'de yer aldı.

Dışişleri bakanlarının görüşmesi kapsamında, ilişkilerin yeniden kurulması ve büyükelçi atanmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını infazının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış, 2016 yılınd Tahran'daki Suudi Arabistan elçiliğine düzenlenen baskın sonrasında Suudi Arabistan İran ile olan ilişkilerini kesmişti.