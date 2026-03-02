ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı İran'a başlattığı saldırı, İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan karşı atağı ile geniş bir alana yayıldı. Orta Doğu'da ateş çemberi büyürken ABD Başkanı Donald Trump, tüm hedeflere ulaşılana kadar saldırıların süreceğini bildirdi.

Dünya bölgeden gelen haberlere odaklanırken İran resmi haber ajansı İRNA, İran'daki yeraltı tünellerinde bulunan cephaneliklere yönelik yeni bir video yayımladı.

Videoda uzun tüneller boyunca uzanan sayısısız İHA'lar ve füzeler yer alırken, Şahid İHA'ların (intihar dronları) tam operasyonel kapasitede hazır olduğu görüldü. Görüntülere kamyon üstü fırlatma sistemleri de yansıdı.

Görüntülerde delta kanat yapısına sahip, arka kısmında itici pervane bulunan İHA'lar İran'ın geçtiğimiz haziran ayında Netanyahu'nun konutuna saldırı düzenlediği Şahid-136 insansız hava araçları. Bu İHA'lar kamyon üstü sistemlerden ateşlenebiliyor. İran, bu platformu 'uzun menzilli hassas vuruş' kapasitesinin bir parçası olarak tanıtıyor.

Görüntülerde İHA'ların yanı sıra farklı balistik/taktik füze gövdeleri de görülüyor. İran'ın envanterinde kısa menzilli balistik füze (yaklaşık 300 km menzil) Fateh-110, 700 km'ye kadar menzili bulunan Zolfaghar ve yaklaşık 800 km menzilli Qiam-1 bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca konteyner tipi, çoklu fırlatma sistemleri de dikkat çekiyor. Kısa sürede ateşleme ve yer değiştirmeye olanak sağlayan bu fırlatma sistemleri ile birden fazla İHA’yı seri şekilde fırlatabiliyor.