İran'a yeni operasyon masada: ABD gözünü uranyuma dikti

Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, ABD yönetiminin İran’a yönelik yeni bir askeri plan üzerinde çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre Washington, İran’ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu hedef alan operasyon ihtimalini değerlendiriyor.

CBS News'da yer alan habere göre henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, olası operasyonun kapsamı ve zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Planların merkezinde JSOC var

İddialara göre planların merkezinde, ABD’nin en kritik askeri birimlerinden biri olan Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) yer alıyor.

Kaynaklar, operasyonun doğrudan uranyum stoklarının ele geçirilmesini hedefleyebileceğini belirtiyor. Ancak bu senaryonun henüz nihai onay almadığı ve farklı seçeneklerin de masada olduğu ifade ediliyor.

Askeri konuşlandırma seçenekleri değerlendiriliyor

ABD’li yetkililere göre değerlendirilen seçenekler yalnızca operasyonla sınırlı değil. Öne çıkan senaryolar arasında şunlar yer alıyor:

- Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak için İran limanlarına asker konuşlandırılması

- Basra Körfezi’ndeki küçük adalarda askeri varlık oluşturulması

- İran’ın uranyum stoklarına yönelik nokta operasyonlar

- Petrol tesislerinin kontrol altına alınarak ekonomik baskının artırılması

Yetkililer, bu planların hiçbirinin Irak veya Afganistan’daki gibi geniş çaplı bir işgal anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

1348 ölü, 17 binden fazla yaralı

Bölgede tansiyonu artıran gelişmeler yalnızca planlarla sınırlı değil. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılar, karşılıklı misillemeleri beraberinde getirdi.

İran, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki hedeflere saldırılar düzenleyerek yanıt verdi.

İranlı yetkililere göre saldırılarda 1348 kişi hayatını kaybederken, 17 binden fazla kişi yaralandı.