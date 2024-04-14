İran, İsrail'in Suriye'deki saldırısına misilleme olarak İran'a İHA'larla saldırdı. Saldırının ardından İran'da iç hat uçuşları iptal edildi.

Mehr haber ajansının haberine göre, İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve diğer bazı İran şehirlerindeki havaalanları Pazartesi sabahına kadar iç hat uçuşlarını iptal etti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın İsrail'e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.