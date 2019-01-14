İran'da kargo uçağı düştü
İran ordusuna ait bir kargo uçağı havaalanına inişi sırasında düştü, 16 kişi hayatını kaybetti.
Kırgızistan'ın Bişkek kentinden İran'ın Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü.
Kaza nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı kaydedildi. Uçakta bulunan 16 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı.
Öte yandan İran ordusu, uçağın kendilerine ait olduğunu ve Bişkek'ten et taşımakta olduğunu açıkladı.