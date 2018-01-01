İran'da protestoculara tepki yürüyüşü

01 Ocak 2018

28 Aralık'ta Meşhet'te başlayan protestoların ilerleyen günlerde devam etmesi ve protestocuların bir kısmı tarafından kamu mallarına zarar verilmesine İranlılar tepki gösterdi.

Başta bazı telegram kanalları olmak üzere ülke dışından yönetilen sosyal ağ hesaplarından protestocuların İran polisine ve kamu mallarına zarar vermeleri yönünde teşvik edilmesi, İranlı yetkililer dışında İran halkı tarafından da tepki gördü. Bu doğrultuda başta Tahran ve Zencan kentlerinde olmak üzere İranlılar, ülkenin farklı noktalarında "Allahu Ekber" sloganları atarak izinsiz gösterileri protesto etti.

Kaynak: İHA