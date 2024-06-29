İran'da seçimler ikinci tura kaldı!

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıkladı. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmadığı için en fazla oyu alan 2 aday reformist Mesut Pezeşkiyan ve muhafazakar Said Celili ikinci tura kaldı. 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

İran’da oy sandıklarını taşıyan araca yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask kentinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sandıklarını taşıyan araca yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıkları alarak Rask’tan Cekigur kentine giden araca silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 2 görevli öldü, bazı sandık görevlileri yaralandı.

İran'da 28 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılmış ve bu saatten sonra sadece seçim merkezlerine girebilmiş kişiler oy kullanmaya devam etmişti.

Daha sonra sayımı yapılan oylar, şehirlerdeki seçim kurullarına taşınmıştı.