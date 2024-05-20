İran'da ulusal yas ilan edildi

İran devlet haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki liderlerin ölümünün ardından İran'ın dini lı̇derı̇ Ali Hamaney'in, beş günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Hamaney, cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney ayrıca, Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.