İran'daki gösterilerde 2 öğrenci hayatını kaybetti

03 Ocak 2018

İran'daki rejim karşıtı gösterilerde 2 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Seyyid Muhammed Bethai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körü körüne kargaşa ve şiddet olayları günahsız insanları kurban ediyor. Armin ve Şayan adında 2 öğrencimizi kaybetmenin acısı içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

AB'den İran açıklaması

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Federica Mogherini, “Avrupa Birliği, İran'da süren gösterileri, şiddet olaylarının artmasını ve can kayıplarını yakından izliyor” dedi.

Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün her ülke için temel haklar olduğunu ve İran’ın da istisna olmadığını vurgulayan Mogherini, son günlerde İran yetkilileri ile iletişimde olduklarını söyledi ve ekledi:

“İlişkimizin kökeninde olan açıklık ve saygı ruhuyla, herkesin şiddetin önüne geçmesini ve ifade özgürlüğünü garanti altına almasını bekliyoruz. Avrupa Birliği, İran’daki durumu izlemeye devam edecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığından İran açıklaması

Kaynak: AA