İran'dan ABD'ye sert tepki: 'Touska' krizi büyüyor

İran, ABD ordusunun İran bayraklı "Touska" adlı ticari gemiye müdahalesine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, söz konusu adımın ateşkesin ihlali olduğunu belirterek en güçlü şekilde kınandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak tanımlandı. Açıklamada, gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilerek, bu durumun uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi.

Tahran, yaşananların hem uluslararası hukukun hem de son ateşkesin ihlali olduğunu vurgulayarak, gemi ve mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABD el konulduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na ilerleyen "Touska" adlı kargo gemisine müdahale edilerek el konulduğunu duyurmuştu. Gelişmelerin ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Öte yandan İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak geri dönmeye zorladığı bildirildi.