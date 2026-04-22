İran’dan ABD’ye sert uyarı: Elimiz tetikte bekliyoruz

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşın sevk ve idaresini yürüten Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ülkeye yönelik olası bir saldırıya ilişkin sert bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte" denildi.

Askeri karargahtan sert uyarı

Karargahtan yapılan bildiride, ABD tarafından dile getirilen tehditlere dikkat çekilerek, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız" ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes için talep yok

Öte yandan İran’ın, ABD ile sağlanan ateşkesin süresinin uzatılmasına yönelik herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarılan haberde, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukanın sürmesinin Washington yönetiminin Tahran’a yönelik düşmanca tutumunu koruduğu anlamına geldiği ifade edildi. Haberde ayrıca, deniz ablukası devam ettiği sürece İran’ın boğazı açmayacağı vurgulandı.

Trump’ın açıklamasına tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi de ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin uzatıldığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

Muhammedi ayrıca, ABD’nin ateşkesi uzatma kararının İran’a karşı yeni bir saldırı hazırlığı için zaman kazanma amacı taşıdığını öne sürdü.

Ateşkes uzatma kararı

ABD Başkanı Trump ise Pakistan’ın talebi doğrultusunda, İran’ın anlaşmaya ilişkin teklifini sunmasına kadar ateşkes süresinin uzatıldığını açıklamıştı.