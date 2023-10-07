İran'dan Filistin'e destek gösterisi
İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.
İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.
Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.
Meydandaki duvara asılan “Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası” afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ile İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına destek mesajı vermişti.