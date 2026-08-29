İran'dan komşu ülkelere işbirliği çağrısı: Bölgesel anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.

İran Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, "Birlik Haftası" dolayısıyla yazılı mesaj yayımlayan Kalibaf, bölgesel işbirliklerinin önemini vurguladı.

Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının Müslüman ülkeler tarafından fark edildiğini aktaran Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu kaydetti.

Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmalarına ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, "Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, işbirliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine işbirliği ve kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.