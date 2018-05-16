İran'dan rest: Uranyum zenginleştirmeye yeniden başlarız

16 Mayıs 2018

İran hükümet sözcüsü Muhammed Bagher Nobakht, ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz hafta çekilmesi sonrası, Avrupa Birliği ile başlatılan görüşmelerde anlaşmanın sürdürülmesi için bir yol bulunamaması halinde, yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacaklarını söyledi.

Nobakht, "Eğer çıkarlarımız korunmaz ise, anlaşmadan çekiliriz ve yüzde 20 oranında veya farklı bir oranda uranyum zenginleştirmeye yeniden başlarız" diye konuştu. İran nükleer anlaşması, sadece yüzde 4 oranında uranyum zenginleştirmeye izin veriyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran ile Avrupalı güçler arasında 2015 nükleer anlaşmasının nasıl kurtarılacağı konusunda görüşmelerin iyi başladığını, ancak önümüzdeki birkaç haftada yaşanacakların belirleyici olacağını söyledi.

İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanları ve AB'nin dış politika şefi Federica Mogherini ile Brüksel'de 90 dakika süren bir görüşme yapan Zarif, "Doğru yöndeyiz, ancak sonuç gelecek birkaç haftada neler yapabileceğimize bağlı olacak" diye konuştu. Zarif, Avrupalı güçlerin 2015 nükleer anlaşmasının ekonomik faydaları konusunda garanti vermeleri gerektiğini vurguladı.

AB'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması