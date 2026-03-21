İran'dan yeni Hürmüz çıkışı: Açık ama sınırlı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japonya merkezli Kyodo haber ajansına yaptığı değerlendirmelerde, İran’a yönelik başlatılan saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. Arakçi, yaşanan çatışmaları “İran’a dayatılan bir savaş” olarak tanımlarken, saldırıların başladığı dönemde Tahran yönetiminin Washington ile müzakere süreci yürüttüğünü hatırlattı.

“Saldırılar yasadışı ve kışkırtılmamış”

İran’a yönelik operasyonların “yasadışı ve kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi” olduğunu vurgulayan Arakçi, ülkesinin attığı adımların savunma amaçlı olduğunu ve bu çerçevede “gerektiği sürece” devam edeceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı mesajı: Açık ama sınırlı

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, boğazın tamamen kapatılmadığını belirterek, “Boğazı kapatmadık. Açık” dedi. Ancak İran’a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin gemilerine yönelik bazı kısıtlamalar uygulandığını dile getirdi. Arakçi ayrıca, Japonya gibi Tahran ile temas kuran ülkelere boğazdan güvenli geçiş sağlanabileceğini söyledi.

Japonya’ya övgü, dünyaya çağrı

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçi, Japonya’nın “dengeli ve adil” yaklaşımından memnun olduklarını ve iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekti.

“Ateşkes değil, kalıcı çözüm”

Çatışmanın sona erdirilmesi için çeşitli ülkelerin arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu aktaran Arakçi, İran’ın bu tür çabalara “her türlü girişime açık olduğunu” belirtti. ABD’nin çözüm konusunda samimi olmadığını savunan Arakçi, İran’ın “ateşkes değil, savaşın eksiksiz, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini” talep ettiğini yineledi.