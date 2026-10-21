İran'dan yeni silah mesajı: 'Bombaların babası' geliyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız” dedi. Ülkesinin füze sayısının İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından 1,5 katına çıktığını öne süren Muhibbi, füzelerin menzil, tahrip gücü ve isabet oranlarının da artırıldığını söyledi.
İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey.” ifadelerini kullandı.
Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı.” dedi.