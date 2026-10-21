Rusya ve Çin'den dolarsız ticarette tarihi eşik: Yüzde 100'e yaklaştılar

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Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde ulusal para birimlerinin kullanımı neredeyse tüm ticareti kapsar hale geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, iki ülke arasındaki ticari işlemlerde ruble ve yuanın payının yüzde 100'e yaklaştığını bildirdi.

Mişustin, St. Petersburg'da Çin Başbakanı Li Çiang ile düzenlenen 31. olağan hükümet başkanları toplantısında, dış baskılara rağmen ekonomik işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Son 25 yılda karşılıklı ticaret hacminin 30 kattan fazla arttığını belirten Mişustin, ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Enerji ticaretinde işbirliği genişliyor

Rusya'nın Çin'e petrol ve doğal gaz ihracatında lider konumda olduğunu belirten Mişustin, Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattının istikrarlı şekilde faaliyet gösterdiğini, Uzak Doğu güzergahındaki yeni hattın inşasının ise sürdüğünü aktardı.

Çin'e enerji sevkiyatının kesintisiz devam edeceğini kaydeden Mişustin, nükleer enerji alanında da ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Tarım ticaretinde yüzde 33'ü aşan artış

İki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre üçte birden fazla arttı. Rusya ve Çin, enerji ve tarımın yanı sıra sanayi, yüksek teknoloji ve dijital ekonomi alanlarında da işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Çin Başbakanı Li Çiang ise küresel belirsizliklere rağmen Rusya ile ilişkilerin istikrarlı biçimde geliştiğini belirterek dış baskılar karşısında ekonomik işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.