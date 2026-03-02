İran'ın misilleme saldırıları bölgedeki hangi ülkeleri ve tesisleri etkiledi?

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misilleme harekatı, Orta Doğu genelinde ve çevresinde birçok ülkeyi ve tesisi doğrudan etkiledi. Açık kaynaklara göre etkilenen ülkeler ve tesisler şunlar:

Kuveyt

Ali es-Salem hava üssü: İran Ordusu, ABD'ye ait bu hava üssünü seyir füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ordusu, bu bölgede ABD'ye ait bazı savaş uçaklarının düştüğünü doğruladı.

ABD Büyükelçiliği: Kuveyt'in başkentindeki ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğu ve tesisten dumanlar yükseldiği bildirildi.

Suudi Arabistan

Suudi Aramco tesisleri: Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı'ndaki Aramco tesislerine İHA saldırısı düzenlendi, saldırı sonrası tesiste yangın çıktı ve rafineri geçici olarak kapatıldı.

Bahreyn

Selman Limanı ve tersane: Başkent Manama'daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede, düşürülen bir füzenin parçaları nedeniyle yangın çıktı ve bakımdaki yabancı bir gemi hasar gördü. Ayrıca Manama'daki ABD üssüne yakın noktaların da hedef alındığı aktarıldı.

Irak

Victoria lojistik üssü: Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki bu ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi; bir İHA engellenirken diğeri Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtı.

Erbil: Erbil Havalimanı üzerinde üç SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

İsrail

İran Devrim Muhafızları; Tel Aviv, Hayfa ve Doğu Kudüs'e saldırılar düzenledi. Lübnan'dan Hizbullah tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırılarında ise Hayfa'nın güneyindeki bir füze savunma sistemi hedef alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar

İran'ın gece saatlerinde ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn'deki hedeflere saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Dubai'nin saldırıların hedefi olduğu iddia edildi. Bölgede hava savunma sistemleri devreye girdi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Akrotiri İngiliz egemen üssü: Gece yarısı şüpheli bir İHA saldırısıyla hedef alındı ve üste sınırlı hasar meydana geldi.

Hindistan

İran Ordusu, Hindistan'ın kuzeyindeki "düşman gemilerini" seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Batı Şeria

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ramallah kentinde sirenler çaldı.

İran, iki gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda bölge ülkelerinde hava sahaları kapatıldı ve ticari uçuşlar askıya alındı.