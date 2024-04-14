İran'ın saldırısı sonrası Hamas'tan ilk açıklama: 'Doğal hakkı'

7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği "Aksa tufanı" operasyonun ardından İsrail ile sıcak çatışma içinde olan Hamas, İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e saldırmasına ilişkin Hamas, saldırının İran'ın "doğal hakkı" olduğunu ifade etti.

Hamas, "İran'ın Siyonist varlığa karşı yürüttüğü askeri operasyon doğal bir hak ve Şam'daki konsolosluğu hedef alma suçuna gereken bir cevaptır" dedi.

Hamas, İsrail'i kastederek, bölgedeki ülkelerin ve halkların "Siyonist saldırılar karşısında" kendilerini savunma "doğal hakkını" teyit ettiğini söyledi.

Ekim'de İsrail'e yaptıkları saldırıya atıfta bulunan Hamas, "Arap ve İslam ulusumuzu, dünyanın özgür halklarını ve bölgedeki direniş güçlerini El Aksa'nın sular altında kalmasına desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz" sözlerini ifadesine ekledi.