İsçivre'de kadınlar kazandı: 'İklim' başvurusu karara bağlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hükümetlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yetersiz çabalarının kendilerini sıcak hava dalgaları sırasında ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunan bir grup yaşlı İsviçreli kadın lehine karar verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, İsviçre merkezli İklim Koruma için Yaşlı Kadınlar (KlimaSeniorinnen) kurumu mensubu dört kadın, İsviçre hükümeti aleyhinde açtığı davayı kazandı. AİHM, İsviçre’nin çevre kirliliğini azaltma çalışmalarını yetersiz buldu.

AİHM, İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci Maddesini ve 6’ncı Madde’nin 1’inci Fıkrasını ihlal ettiği yönünde karar verdi.

Mahkeme Başkanı Siofra O'Leary, İsviçre hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadele için yeterli yerel politikaları uygulamaya koymayarak özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini söyledi.

O'Leary mahkeme salonunda yaptığı açıklamada, "Bu, bir karbon bütçesi yoluyla veya başka bir şekilde ulusal sera gazı emisyon sınırlamalarını belirlememeyi de içeriyordu" dedi.

Ayrıca, İsviçre hükümetinin hedeflere ulaşılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamaya koymayarak geçmiş sera gazı emisyon azaltım hedeflerini tutturamadığını belirtti.