TEB'den çiftçilere 48 aya varan vadeli tarım kredileri fırsatları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm çiftçilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayan TEB, 2007'den bu yana Tarım Bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle tarım sektörünün paydaşlarına destek olmaya devam ediyor.

Çiftçilerin temel girdilerinin temininde önemli bir rol oynayan faizsiz dönem avantajıyla geri ödeme imkanı sunan TEB Harman Kart, çiftçilere tüm tarımsal girdi alımlarında, acil nakit ihtiyaçlarında ve Bağ-Kur primiyle fatura ödemelerinde avantaj sağlıyor.

TEB'in sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında TEB Harman Kart kullanıcıları, alışverişlerinde 5 aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor. TEB, mayısa özel tüm tarım kredilerinde faiz indirimi ve 48 aya varan vade ile geri ödeme imkanı da sunuyor.

"Sistemlerimizi teknolojik yatırımlarla güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, tarımın sürdürülebilirliği ve çiftçilerin üretmeye devam edebilmeleri için tarımsal sermaye ihtiyacına katkı sağladıklarını belirtti.

Çiftçilere sundukları ürün ve hizmetleri, dijital dünyanın değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiklerini kaydeden Mendi, "Bu doğrultuda, banka olarak çiftçilerimize daha hızlı hizmet verebilmek için sistemlerimizi teknolojik yatırımlarla daha da güçlendirdik. Şubelerimizdeki hızlı ilerleyen tarım kredi başvurusu, değerlendirme ve onay süreçlerimizi bir adım öteye taşıyarak müşterimizin finansman ihtiyacını dijital kanallardan karşılayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mendi, müşterilerin TEB şubeleri ve şube dışı kanallardan bankacılık hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için süreçleri dijitalleştirdiklerini belirterek, "Geliştirdiğimiz bankacılık uygulamalarımızla müşteri ediniminde ve tarımsal finansman ihtiyaçlarında hızlı ve minimum temasla bankacılık hizmeti sunuyoruz. Çiftçilerimiz artık 'CEPTETEB İşte' uygulamamız üzerinden de ihtiyaç duydukları krediyi anında kullanabiliyor ve TEB Harman Kart'ın avantajlarıyla nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor." ifadelerini kullandı.