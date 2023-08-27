İsfahan'da hava kirliliği 'tehlikeli' boyuta ulaştı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Çevre Koruma Örgütü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kentte hava kirliliğinin bu sabah saatlerinde 337 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğu belirlendi. Zeynebiye İstasyonu'nda ise hava kirliliği 391 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.

İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Başkanı Mansur Şişefuruş da bazı bölgelerde hava kirliliğinin riskli seviyeye ulaştığını söyledi.

Başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Şişefuruş, dışarı çıkmak zorunda olanlara ise maske kullanmalarını tavsiye etti.

'Alarm' seviyesinde

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kirliliği oranı "sağlığa zararlı", 250'nin üzerindeki ölçümler ise "alarm" seviyesinde bulunulduğunu gösteriyor.