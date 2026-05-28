İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’ten partisine "direniş" talimatı

İspanya’da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’de bulunan genel merkezinde, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Guardia Civil’e bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren arama yaptığı bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre soruşturma, devam eden adli süreçlere "müdahale edilmesi ve yargının istikrarsızlaştırılması" amacı taşıdığı öne sürülen gizli bir yapılanmaya yönelik yürütülüyor.

Parti yöneticisi hakkında suçlama iddiası

Soruşturma kapsamında, PSOE Teşkilat Sekreterliği Müdürü Ana Maria Fuentes Pacheco’nun sahte fatura düzenlemek ve suça iştirak etmek suçlamalarıyla şüpheli olarak değerlendirildiği ileri sürüldü.

Gelişmelerin ardından İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais yayımladığı başyazıda, "durumun son derece vahim" olduğunu belirterek hükümetten açıklama istedi.

Kabinede huzursuzluk iddiası

İspanyol medyasındaki haberlerde, yaşanan gelişmeler nedeniyle parti yönetimi ve kabine içinde rahatsızlık oluştuğu öne sürüldü.

Başbakan Pedro Sanchez’in ise kabinesine ve parti yöneticilerine "adli-siyasi baskılara karşı direniş" talimatı verdiği aktarıldı.

Sanchez’in, yaşananları sağ muhalefet ile yargı içindeki muhafazakar çevrelerin "hükümeti devirme girişimi" olarak değerlendirdiği ve erken seçim ihtimaline sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ayrıca Sanchez’in, eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero’nun desteğini aldığı ve yasama dönemini tamamlamayı hedeflediğini vurguladığı belirtildi.

Muhalefetten hükümete eleştiri

Muhalefette bulunan muhafazakar Halk Partisi’nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise hükümeti "siyasi bir çöküş ve kriz" içinde olmakla suçladı.

Feijoo, Bask ve Katalan ayrılıkçı partilere de hükümete verdikleri desteği geri çekmeleri çağrısında bulundu.

Guardia Civil ve UCO ekiplerinin operasyonu sürdürdüğü belirtilirken, Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz’ın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.