İspanya için kritik saatler

27 Ekim 2017

İspanya hükümeti, Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya alarak bölgeyi Madrid'in idaresine almaya hazırlanıyor.

İspanya parlamentosunun üst kanadını oluşturan senato, Türkiye saati ile 11.00'da anayasanın 155. maddesini uygulamaya almayı görüşmek üzere toplandı. Anayasanın söz konusu maddesi hükümetin özerk bölgelerin yönetimine el koymasına imkan veriyor. Doğrudan yönetim hakkındaki oylamanın Türkiye saati ile 15.00'te yapılması bekleniyor.

Madrid hükümetinin bu adımına karşı, Katalonya parlamentosu ise saat 13.00'te toplandı. Bu toplantıda ayrılıkçı partilerin bağımsız Katalonya Cumhuriyeti'nin kurulması için parlamentoya bir tasarı ilettiği belirtiliyor.

Madrid'te, Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınması yönünde bir karar çıkması durumunda Katalanlar sivil itaatsizlik başlatacaklarını belirtiyor.

Kaynak: Reuters