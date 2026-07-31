İspanya sınırında göç krizi: 24 saatte 49 bin geçiş, 18 ölü
İspanya hükümeti, son 24 saatte Fas sınırından Ceuta'ya yüzerek veya yürüyerek ulaşan düzensiz göçmen sayısının 49 bini aştığının tahmin edildiğini açıkladı. Göç akını sırasında 18 kişi yaşamını yitirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in krizi değerlendirmek üzere bugün Ceuta'yı ziyaret etmesi bekleniyor.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.