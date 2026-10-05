İspanya'da erken seçim kararı: Sanchez tarihi açıkladı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine yönelik iki kararnamenin mecliste reddedilmesinin ardından erken genel seçim kararı aldığını açıkladı. Sanchez, seçmenlerin 29 Kasım'da sandık başına gideceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulunun 29 Eylül'de kabul ettiği düzenlemeler, 2 Ekim'de yapılan meclis oylamasında destek bulamadı. Bunun üzerine Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'dan basın mensuplarının katılmadığı, canlı yayımlanan bir konuşmayla seçim kararını duyurdu.

Meclisin feshi için olağanüstü toplantı

Sanchez, "düşünme zamanı" olarak nitelendirdiği hafta sonunda partisinin önde gelen isimleriyle görüşerek kararını şekillendirdiğini söyledi.

Kral 6. Felipe ile de görüştüğünü belirten Sanchez, Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplanacağını ve meclisin feshedilmesine ilişkin karar alacağını aktardı.

Seçmenlere gelecek çağrısı

Konuşmasında "Kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz." diyerek seçmenlere seslenen Sanchez, seçimde ülkenin izleyeceği yolun belirleneceğini savundu:

"İktidarda olduğu her yerde gerilemeye neden olan aşırı sağcı dalgaya katılmak mı yoksa İspanya'ya daha geniş bir ilerici çoğunluk kazandırıp İspanya'nın açıklık ve sosyal adaletin kalesi, barış, feminizm ve refah için küresel bir ölçüt olarak kalmasını sağlamak mı istediğine karar vereceksiniz."

Sanchez, iktidarda geçirdikleri son 3,5 yılı değerlendirirken de "savaşlar ve jeopolitik çalkantılar gibi benzeri görülmemiş krizlerle karşılaştıklarını ve tiranlara, tekno-oligarklara ve soykırımcı rejimlere karşı savaştıklarını" ifade etti.

Azınlık hükümeti Kasım 2023'te kurulmuştu

2018'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Sanchez, 23 Temmuz 2023'teki son genel seçimlerin ardından yeni hükümeti Kasım 2023'te kurmuştu. Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Sumar ittifakının oluşturduğu sol koalisyon, mecliste azınlık hükümeti olarak görev yapıyordu.

Anketlerde PP ve Vox koalisyonu öne çıkıyor

Ülkede yayımlanan son anketler, seçimlerin ardından sağ ve aşırı sağ partilerin koalisyonuyla hükümet kurulabileceğine işaret ediyor.

Mevcut mecliste en fazla sandalyeye sahip olan ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), tüm anketlerde birinci sırada gösteriliyor. Partinin, aşırı sağcı Vox ile birlikte hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşabileceği öngörülüyor.