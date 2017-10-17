İspanya'da F18 savaş uçağı düştü
Madrid yakınlarındaki Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında F-18 savaş uçağının düştüğü, pilotun öldüğü açıklandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında bir askeri uçağın düştüğü ve pilotun öldüğü bildirildi.
Yerel saat ile 11.00 sıralarında gerçekleşen olayda pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken kazayla ilgili soruşturma başlatılacağı duyuruldu.
İspanya'da 12 Ekim'deki ulusal bayram nedeniyle gösteri uçuşu yapan Eurofighter tipi askeri uçak Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA