İspanyol hükümetinden Katalonya'ya tepki

10 Ekim 2017

İspanya hükümeti, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Başkanı Carles Puigdemont'un konuşmasını "üstü kapalı bağımsızlık ilanı" olarak yorumlayıp, "kabul edilemez" olduğunu savundu.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Katalonya Başkanı Puigdemont'un konuşmasının merkezi hükümet tarafından "yasa dışı ve hileli bir referandumu geçerliymiş gibi gösterme çabası" olarak görüldüğünü yazdı. İspanyol hükümeti kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, Puigdemont'un açıklamalarına karşı merkezi hükümetin yeni önlemler alacağı da iddia edildi.

Öte yandan Puigdemont'un İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını beklemeye aldığını açıklayan sözleri, Katalonya'daki muhalefet partileri tarafından sert dille eleştirildi. Katalonya'da ana muhalefette olan Ciudadanos partisinin lideri Ines Arrimadas, "Beklemeli de olsa bir bağımsızlık ilanı yapmak demokrasiye darbedir. Endülüs'te yaşayan ailemin beni görmek için Katalonya'ya geldiklerinde bir pasaport almalarına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Puigdemont'un sözlerinin "bir bağımsızlık ilanı olmadığını" vurgulayan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) lideri Miquel İceta da ülkedeki mevcut belirsizliği sona erdirmek ve İspanya Anayasası'nda reform yapabilmek için erken yerel seçime gidilmesini talep etti. İceta, "Açıklayamadığınız bir bağımsızlığı beklemeye alamazsınız. 40 yıl öncesine (Franco dönemi) dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin Katalonya'daki kolunun lideri Xavier Garcia Albiol da konuşmasında "Hiçbir zaman Katalonya Cumhuriyeti devleti olmayacak çünkü hukuk devleti buna müsaade etmeyecek." dedi.

Katalonya'daki azınlık hükümetine, bağımsızlık sürecinin devamı şartıyla dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin Milletvekili Anna Gabriel de "Bir cumhuriyet kurmaya geldik. İspanyol hükümeti ile iletişim kurmanın tek yolu Katalonya Cumhuriyeti'dir. Bugün bağımsız bir Katalonya Cumhuriyeti ilan edileceğini sanıyorduk. Belki de bir fırsatı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Bu arada Katalonya Başkanı Puigdemont'un bağımsızlık ilan edeceği beklentisiyle yerel parlamento yakınlarında toplanan bağımsızlık yanlısı grupların hayal kırıklığına uğradıkları görüldü.

Kaynak: AA