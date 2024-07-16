İsrail, ABD’nin yaptırım listesindeki Suriyeli iş insanınını öldürdü

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti yanlısı iş insanı Baraa Katerji’nin İsrail’in Lübnan-Suriye yakınlarında düzenlediği saldırıda öldürüldüğü iddia edildi. Reuters haber ajansına konuşan üç güvenlik kaynağı, Katerji’nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü ileri sürerken, İsrail’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin yaptırım listesindeydi

Reuters’ın paylaştığı bilgilere göre, Katerji, 2011'de başlayan iç savaş sırasında ön plana çıkmaya başlayan, Esad ailesine yakın dar iş çevresinin bir parçasıydı. Katerji, kardeşi Hussam ile birlikte petrol, lojistik, ulaştırma ve inşaat alanlarında iş yapıyordu. İki kardeş ve şirketleri, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD tarafından yaptırıma tabiydi. Yaptırım gerekçeleri arasında ise ‘Suriye Rejimi’ne petrol sevkiyatlarını ve finansman sağlanmasını kolaylaştırmak’ da yer alıyordu.

İsrail, özellikle Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023'teki ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından Gazze’ye saldırı başlatmasından bu yana Suriye topraklarını ve Hizbullah’la karşılıklı saldırıların sürdüğü Lübnan’ı da hedef alıyor.