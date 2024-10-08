İsrail askeri bölge ilan ettiği 5 Batı Celil noktasına giriş-çıkışı yasakladı

İsrail, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde askeri alan ilan ettiği 5 alana giriş-çıkışı yasakladı.

Söz konusu yasak açıklamasıyla eşzamanlı olarak Avichay Adraee de Arap medyasına açıklmada bulundu ve Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

İsrail’in Lübnan saldırılarında ölü sayısı: 2083

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.